Le Phare: Lehouillier ne s’inquiète pas pour l’interconnexion avec Lévis

Le maire de Lévis assure ne pas nourrir d’inquiétudes particulières pour l’interconnexion entre les deux rives, malgré l’incertitude qui entoure le projet du Phare et le pôle d’échanges qui doit y être construit.

C’est ce que Gilles Lehouillier a fait savoir mercredi en fin de matinée en marge d’un point de presse, à Lévis.

«En autant qu’il (le pôle d’échanges) se situe entre la tête des ponts et la route de l’Église, ça fait du sens pour nous à prime abord. Ça a de l’allure. On n’a pas de problématique particulière reliée à ça», a-t-il fait remarquer.

Actuellement, cinq scénarios sont à l’étude pour le futur pôle d’échanges ouest du Réseau structurant qui coûtera plus cher et qui sera deux fois plus gros que prévu.

Illustration courtoisie

Suffisamment de quais

«L’exigence du ministère des Transports pour l’interconnexion est ferme. L’important est d’avoir une interconnexion avec suffisamment de quais pour ne pas perdre la rapidité qu’on se donne», a ajouté le maire Lehouillier.

Selon lui, «quand nos autobus (lévisiens) vont arriver à Québec, il va y avoir des corridors réservés pour les autobus. C’est fantastique. On va arriver à vitesse constante. Ce qu’il faut, c’est de faire les transferts aux quais le plus rapidement possible».