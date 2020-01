L’IRIS pointe les inégalités de revenu

MONTRÉAL | Les 44 000 Québécois le plus riches gagnent en moyenne 415 000 $, ce qui est 11 fois plus élevé que le revenu du reste de la population en 2017, indique l’Institut de recherche et d’informations socioéconomiques (IRIS) dans une note qui examine les causes de l’écart de revenus entre le fameux 1 % et le reste de la population.

«Les inégalités de revenu se maintiennent malgré une période de croissance économique soutenue depuis la crise de 2008, a expliqué mercredi Julia Posca, chercheuse spécialisée sur les inégalités économiques. Parmi le 1 %, plusieurs peuvent compter sur des sources de rémunération inaccessibles au reste de la population.»

Mme Posca trouve «complètement insoutenable» qu’un patron gagne «plusieurs centaines de fois le salaire de ses employés».

Pour réduire les inégalités de revenus, l’IRIS suggère l’instauration d’un «ratio entre d’une part le revenu des dirigeants d’entreprise, des médecins et des hauts fonctionnaires, et de l’autre celui des salariés».

«Si un chef d’entreprise doit limiter sa rémunération à quinze, vingt ou encore trente fois celui de son ou sa plus basse salariée, deux scénarios sont possibles: ou bien il augmentera le salaire de ses salariés pour maintenir son train de vie, ou bien il devra revoir sa propre rémunération, a soutenu Mme Posca. Dans les deux cas, nous assisterons à une réduction des inégalités de revenus.»

Pour l’IRIS, si les revenus augmentent dans le haut de la pyramide, c’est en raison de la baisse de la fonction redistributive de la fiscalité.

À titre indicatif, la part d’impôt sur le revenu payé par le 1 % le plus riche a diminué de 20 % en 20 ans, précise la note de l’Institut.

Autrement dit, on impose moins les personnes qui ont un revenu élevé qu’on le faisait dans les années 1980, a ajouté la chercheuse pour qui l’impôt est «un outil de redistribution moins efficace».

L’IRIS recommande de hausser le nombre de paliers d’imposition et de relever les taux des tranches supérieures pour que la société soit moins inégalitaire.