L’Océanic écrase les Voltigeurs 7-0

RIMOUSKI | Zachary Bolduc a marqué trois buts et Alexis Lafrenière en a préparé autant pour mener l’Océanic à une victoire écrasante de 7-0 ce mercredi face aux Voltigeurs, à Drummondville.

L’Océanic blanchit l’adversaire pour un 2e match de suite. Ouellet, Guay, Bourret et Collin ont les autres buts des vainqueurs. Colten Ellis a repoussé les 27 tirs des Voltigeurs pour enregistrer le jeu blanc. «Les gars ont bien fait ça. Au-delà des deux blanchissages de suite, j’aime la façon dont les gars font les petits détails. Il nous manquait six joueurs ce soir et on est parvenu à bien performer quand même. Colten a rebondi de belle façon», a analysé l’entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil.

Bolduc prend les choses en main

Zachary Bolduc a pris les choses en main avec deux buts en première période. Quelques secondes après la fin d’une supériorité numérique de deux hommes, il a marqué son 20e filet de la campagne sur une belle remise d’Alexis Lafrenière. Cinq minutes plus tard, Bolduc est revenu à la charge aidé de Cédric Paré, qui récoltait une 2e passe, et d’Adam Raska.

Aucun but en deuxième et du jeu décousu. Le trio de Lafrenière-Guay-Ouellet a amorcé la troisième période en lion. Ouellet n’a eu qu’à mettre son bâton sur la glace pour porter la marque 3-0 en faveur de l’Océanic sur une superbe pièce de jeu de Lafrenière, à 13 secondes. Ce but a jeté une douche froide sur les partisans des Voltigeurs. Quelques minutes plus tard, Lafrenière a obtenu une 3e passe en préparant le but de Guay. Ouellet est aussi complice. En fin de troisième période, Olivier Bourret a profité du retour du lancer de Christopher Innis pour battre le gardien des locaux. Innis a joué un match colossal avec son partenaire à la ligne bleue, Zacharie Massicotte, très utilisés en l’absence de Flower et Belliveau. Bolduc a complété son tour du chapeau en toute fin de match, aidé de Raska. Avec huit secondes à faire, Bourret a servi une tasse de café à un défenseur des Voltigeurs avant de donner le 7e but des siens à Maxime Collin.

En bref

L’Océanic est toujours privé des services de l’attaquant Dmitri Zavgorodniy qui devrait effectuer un retour au jeu en fin de semaine, lui qui est absent depuis le 17 novembre en raison d’une fracture de la clavicule. Trois joueurs importants rataient le match en raison d’un virus, Andrew Coxhead, Walter Flower et Isaac Belliveau. Ludovic Soucy est blessé tandis que Philippe Casault a de la mortalité dans sa famille. L’Océanic a rappelé l’attaquant Salvatore Bucaro et le défenseur Steven Iannidinardo du midget AAA. L’Océanic reçoit Chicoutimi vendredi.