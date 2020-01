Marre des syndicats archaïques

Encore une fois, les syndicats censés représenter les intérêts des enseignants et enseignantes se sont littéralement tirés dans le pied.

Encore une fois, ils nuisent à leur cause en utilisant des méthodes archaïques pour tenter d’intimider les décideurs publics.

Occupation ridicule

Hier matin, la Fédération autonome de l’enseignement (FAE) a décidé d’occuper le bureau de comté du ministre de l’Éducation. Fallait voir leur belle tronche de vainqueurs, entassés comme des sardines dans les bureaux du ministre, tous coiffés d’une belle tuque rouge qui signifie je-ne-sais-trop-quoi.

Le but ? Faire reculer Jean-François Roberge et le forcer à retirer le projet de loi 40 sur la gouvernance dans le domaine de l’éducation.

Cette pièce législative vise à abolir les commissions scolaires et à mettre fin aux élections scolaires, véritable simulacre d’exercice démocratique.

Mais il y a beaucoup plus. On y parle par exemple des mécanismes de bonification de notes et de l’enjeu de la formation continue pour les enseignants et enseignantes.

N’y allant jamais avec le dos de la cuillère, différents leaders syndicaux se sont empressés de beugler à tout vent, accusant le gouvernement de les mépriser, de les insulter et d’ignorer la colère qui gronde. Sans jamais réussir à expliquer et justifier concrètement pourquoi, ils exigent rien de moins que le retrait du projet de loi.

Pourtant, le ministre a fait preuve d’ouverture. Il a d’ailleurs déposé cette semaine une série d’amendements visant à bonifier sa démarche.

Mais les syndicats font la sourde oreille, et plutôt que de favoriser un dialogue avec le gouvernement, ils choisissent d’investir les locaux du bureau de comté, situé à Chambly.

Sylvain Mallette, grand manitou de la FAE, arguait hier qu’il s’agissait là d’une « occupation pacifique ». Que voilà un merveilleux oxymoron.

Une occupation, par définition, est un geste violent. Vous voulez des synonymes ? Selon le Larousse, on parle d’envahissement, d’invasion ou de prise de possession. Il n’y a rien de pacifique là-dedans.

Qui plus est, les génies calottés n’ont pas choisi de produire leur coup d’éclat au cabinet ministériel, mais plutôt au bureau de circonscription, là où les employés représentent les intérêts du député, et non pas du ministre.

Ce sont eux qui accompagnent les citoyens dans le besoin. Qui aident celles et ceux qui sont démunis devant notre lourd système. Et hier, la FAE a empêché d’honnêtes personnes d’avoir accès à des ressources fondamentales. Ne serait-ce que pour cela, c’est honteux.

J’insiste sur une autre chose. Nos enseignants et enseignantes doivent être entendus. Les défis sont nombreux et les conditions de travail sont loin d’être idéales, voire même souvent déplorables. Le projet de loi 40 n’est certainement pas parfait. Mais ce n’est pas en agissant de la sorte que vous obtiendrez la sympathie de la population.

En clair, le pouvoir syndical est une nuisance pour vous quand il se comporte de la sorte. Encore une fois.