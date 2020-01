Difficile de prononcer leur nom, mais facile de se prononcer sur leur goût !

Portions : 6

Préparation : 15 min

Cuisson : 25 min

INGRÉDIENTS

450 g orecchiettes (1 boîte)

1 citron

1 brocoli

2 gousses d’ail

1 échalote française

2 c. à s. de beurre

1 tasse de vin blanc

2 tasses de bouillon de poulet sans sel ajouté

2 c. à s. de fécule de maïs

5 tigesde thym frais

175 gde pancetta, en dés

540 mlde haricots blancs (1 boîte)

Poivre et sel

PRÉPARATION

1. Porter à ébullition une grande casserole d’eau. Cuire les pâtes selon les indications sur l’emballage.

2. Pendant ce temps, zester le citron et couper le brocoli en petits fleurons. Hacher finement l’ail et l’échalote.

3. Dans une casserole moyenne, faire fondre le beurre à feu moyen-vif. Cuire l’ail et l’échalote 2 minutes en remuant.

4. Verser le vin blanc. Directement au-dessus de la casserole, presser le citron. Porter à ébullition à feu moyen-vif. Réduire à feu doux et laisser mijoter 5 minutes ou jusqu’à ce que la sauce ait réduit de moitié.

5. Pendant ce temps, dans un petit bol, verser le bouillon de poulet et ajouter la fécule de maïs. Fouetter pour bien dissoudre la fécule.

6. Verser le bouillon dans la casserole et effeuiller le thym. Poivrer généreusement et ajouter une pincée de sel.

7. Porter à ébullition à feu vif. Réduire à feu moyen-doux et laisser mijoter de 5 à 7 minutes ou jusqu’à ce que la sauce épaississe. Retirer du feu et incorporer le zeste de citron. Réserver.

8. Pendant ce temps, préchauffer un grand poêlon antiadhésif à feu moyen-vif. Dorer la pancetta 2 minutes.

9. Ajouter les fleurons de brocoli et poursuivre la cuisson de 5 à 7 minutes ou jusqu’à ce que le brocoli soit cuit, mais encore croquant.

10. Égoutter les pâtes et les remettre dans la casserole.

11. Rincer et égoutter les haricots blancs. Déposer dans la casserole avec les pâtes. Ajouter le brocoli, la pancetta et la sauce. Mélanger et répartir dans 6 bols. Garnir de poivre concassé et servir.