Pénurie de main-d'oeuvre: Québec veut valoriser le métier de camionneur

QUÉBEC | La pénurie de main-d’œuvre qui touche l’industrie du transport routier force le gouvernement Legault à déployer un nouveau programme de valorisation du métier de camionneur.

Un budget de 400 000 $ a été accordé au Programme de soutien aux initiatives en main-d'œuvre pour le transport routier des marchandises, qui sera en vigueur jusqu'en mars 2022. À terme, en quatre ans, 800 000 $ auront été investis dans différentes mesures.

Les organismes à but non lucratif, les centres d'enseignement ou de recherche intéressés par la problématique de la pénurie de main-d'œuvre en transport routier des marchandises et reconnus par le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale sont admissibles à ce programme.

Le gouvernement Legault souhaite rendre le métier de camionneur plus attractif, car le transport par camion touche à l’approvisionnement des personnes et des entreprises à la grandeur du territoire, et est ainsi un important volet de l’économie québécoise.

«La pénurie de main-d'œuvre touche plusieurs secteurs de l'économie au Québec, et le transport routier des marchandises n'y échappe pas. Ce nouveau programme permettra de contribuer à la valorisation et à l'attractivité du secteur du camionnage», a dit le ministre des Transports, François Bonnardel.

«Le transport routier des marchandises est essentiel au développement du Québec ainsi qu'à l'approvisionnement des personnes et des entreprises dans toutes les régions, a-t-il ajouté. C'est pourquoi votre gouvernement soutient cette industrie et souhaite en assurer la relève.»