Police d’assurance vie Uniflex: iA Groupe Financier indemnisera les 3500 détenteurs

iA Groupe Financier indemnisera les 3500 détenteurs du produit d’assurance vie Uniflex. Faisant face à un recours collectif, l’assureur de Québec a récemment choisi de signer une entente de principe.

La bataille judiciaire entre le bureau LLB Avocats, qui pilote le recours collectif, et l’assureur québécois devait commencer le 3 février prochain, et ce, pour environ quatre semaines.

Or, le 9 janvier dernier, les deux groupes ont trouvé un terrain d’entente. Le recours initié par André Dorval est sur la table depuis 2014.

Le requérant affirmait que l’assureur avait fait des représentations «fausses et trompeuses». La société aurait augmenté sa prime au fil des ans alors qu’initialement, selon son contrat, les primes minimales prévues devaient suffire à maintenir sa police en vigueur.

Plusieurs millions

Joint par Le Journal, l’avocat responsable du dossier chez LLB Avocats, Mihnea Bantoiu, affirme que les modalités de l’entente ne sont pas encore complétées. Il n’est donc pas en mesure, pour le moment, de fournir le montant que devra débourser Industrielle Alliance.

Son cabinet espère pouvoir rendre disponible l’ensemble des informations aux membres de l’action collective d’ici cinq mois.

Selon les demandes initiales des requérants, la facture pour Industrielle Alliance pourrait être de plusieurs millions de dollars. La réclamation était notamment de 1000 $ par personne ainsi que le remboursement des primes excédentaires qui avaient été versées et leurs rendements.

Le produit d’assurance vie Uniflex a été disponible de 1990 à 1994. Environ 3500 contrats ont été signés. Un document peut toutefois contenir plusieurs assurés.

Du côté d’iA Groupe financier, on se dit satisfait de l’entente. On continue d’affirmer que les informations transmises étaient «justes et complètes».

L’entente de principe devra être approuvée par la Cour supérieure du Québec avant de prendre effet.