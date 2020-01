Portée disparue à Québec, cette fugueuse pourrait se trouver à Montréal

La police de Québec demande l’aide du public pour retrouver une adolescente de 17 ans en fugue depuis quatre jours.

Kora-Lee Carrier a quitté son domicile situé dans le secteur de Cap-Rouge jeudi dernier vers 23 h 30 et n’a pas été revue depuis.

Les informations obtenues par les enquêteurs leur font croire que la jeune femme pourrait désormais se trouver à Montréal.

#FUGUE | Mise à jour : De nouvelles informations portent à croire que Kora-Lee Carrier, 17 ans pourrait se trouver dans la région de Montréal. Merci de partager. https://t.co/NfjX06a9nr pic.twitter.com/oaLOOlfIKz — Service de police de la Ville de Québec (@SPVQ_police) January 22, 2020

Kora-Lee Carrier se déplacerait en autobus ou à pied.

Les proches de l’adolescente s’inquiètent pour sa sécurité.

La jeune disparue mesure 1,58 mètre (5 pi 2 po) et pèse 52 kg (115 lb). Elle a les cheveux noirs et les yeux bruns. Elle porte un piercing sur la lèvre inférieure et au nez, ainsi qu’un tatouage de fleurs sur le bras gauche.

Toute personne qui apercevrait Kora-Lee Carrier est priée de faire immédiatement le 911.