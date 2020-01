Saguenéens: Karl Boudrias joue les héros dans un match de fou

À l’aide de deux buts de Rafaël Harvey-Pinard et de Rafaël Lavoie, les Saguenéens ont comblé à deux reprises un déficit de deux buts dans la partie pour finalement remporter un match de fou par la marque de 7 à 6 face au Drakkar de Baie-Comeau en prolongation, hier soir, grâce à un filet de Karl Boudrias. Les Sags prolongent donc leur séquence de victoire consécutive à huit.

Anthony-Camrine Pagliarulo effectuait son premier départ devant ses nouveaux partisans et il n’a probablement pas connu le début de match voulu, bien qu’il ne soit pas responsable des buts accordés.

Après avoir flanché pour une première fois avant que la première minute ne soit écoulée au tableau indicateur, «Pag» a de nouveau cédé moins de trois minutes plus tard alors que Mikisiw Awashish (2e) l’a battu en échappée. L’ancien des Diables rouges a finalement cédé à quatre reprises face aux 21 lancers auxquels il a fait face. Le Drakkar a entre autres profité de son attaque massive pour le battre à deux reprises.

Comble de la malchance, le sixième est peut-être inscrit à la fiche de Gabriel Proulx, mais c’est Justin Ducharme qui a frappé la rondelle au vol jusque dans le fond de son filet.

Lavoie sonne la charge

Depuis ses débuts avec la formation saguenéenne, Rafaël Lavoie ne cesse d’accumuler les bonnes performances et le match d’hier n’y fit pas exception. En retard par deux buts, Lavoie a profité d’une punition à l’adversaire pour redonner espoir à ses coéquipiers à l’aide d’une savante déviation en avantage numérique. Deux minutes plus tard, Lavoie profitait cette fois d’une passe magistrale de Dawson Mercer entre ses jambes, replaçant tout le monde à la case départ. Le capitaine Rafaël Harvey-Pinard est venu faire oublier le mauvais début de match de sa formation en marquant le 3e but des Bleus en 4 minutes 13 secondes.

Avant la partie, Lavoie était le troisième joueur ayant décoché le plus de lancers vers les gardiens adverses et il en a jouté 9 à son total hier.

D’attaquants à défenseurs

Absents de l’entrainement la veille, les Saguenéens étaient privés des services des attaquants Tristan Pelletier et Félix-Antoine Marcotty en raison d’un virus pour la partie d’hier soir. Avec les quelques absents, Yanick Jean n’a eu d’autre choix que d’utiliser deux défenseurs (Hugo Savinsky et Michael Pellerin) sur sa quatrième unité défensive en compagnie de Thomas Belgarde.

Les Saguenéens de Chicoutimi reprendront l’action vendredi alors qu’ils seront du côté de Rimouski pour y affronter Alexis Lafrenière et l’Océanic de Rimouski.