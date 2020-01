Une carrière relancée à Québec

En joignant les rangs des Remparts comme agent libre, en novembre dernier, l’attaquant Hunter Holmes cherchait à relancer une carrière qui battait de l’aile. Deux mois après son arrivée avec le club junior de Québec, l’Ontarien s’est mis dans les bonnes grâces de Patrick Roy.

Sans jouer les sauveurs puisque l’équipe a été tantôt chancelante, tantôt excellente en sa présence, le patineur de 6 pi 1 po et 185 lb a réussi à faire sa niche jusqu’à maintenant, au grand plaisir de Roy, qui l’avait repéré après sa libération par les Firebirds de Flint dans la Ligue de l’Ontario (OHL).

Holmes s’est illustré lors du voyage en Abitibi du week-end dernier, récoltant quatre aides en trois rencontres aux côtés de Théo Rochette et de Thomas Caron. Son échec avant s’est avéré particulièrement efficace à certains moments, notamment sur le but de Caron à Val-d’Or, qui créait l’égalité 2-2.

« On a bien connecté lors des deux derniers matchs. Nous sommes un bon mélange en termes de gabarits et d’habiletés avec Théo, qui est capable de nous servir la rondelle à moi et Thomas.

« Ça n’a pas été trop dur de s’ajuster à la LHJMQ, c’est un calibre assez similaire à la OHL, mais ça m’a demandé une période d’ajustement pour être confortable avec la langue pour communiquer avec les gars sur la glace. Je devais aussi comprendre entièrement le système », a expliqué Holmes, à l’issue de l’entraînement au Pavillon de la Jeunesse à la veille de l’affrontement contre les Cataractes, à Shawinigan.

Postes ouverts

Au cours de son passage de 190 rencontres à Flint, le patineur de 19 ans a maintenu une moyenne de points par match de 0,35. Même si l’échantillon en sol québécois est mince, sa contribution actuelle (0,53 - 10 pts en 19 matchs) pourrait l’aider à décrocher l’une des trois places de vétéran de 20 ans l’an prochain.

« On est très satisfaits de Holmes et de Caron. D’ailleurs, les deux jouent avec [Théo] Rochette et j’ai adoré ce que j’ai vu durant la fin de semaine. Pour le moment, ça semble se dessiner entre eux [pour les postes de 20 ans] », a évoqué le grand patron des opérations hockey.

Reconnaissant envers l’ancien gardien étoile de lui avoir ouvert les portes du vestiaire du Centre Vidéotron, le principal intéressé préfère ne pas trop se projeter dans l’avenir. De toute façon, beaucoup d’eau aura coulé sous les ponts d’ici le lancement des activités saisonnières 2020-2021.

« Il y a seulement Tom et moi qui aspirons à ce rôle dans l’alignement, mais tout peut arriver, comme une transaction pendant l’été, alors je vais continuer à travailler aussi fort que je peux. Pour l’instant, je crois que je joue bien et que je pourrais revenir », a-t-il répondu.

Il prend d’ailleurs goût à côtoyer quotidiennement Patrick Roy. « Il a beaucoup de connaissances en ayant été un gardien. Il nous aide à savoir où tirer dans les échappées, ce genre de trucs. C’est cool de le voir dans le vestiaire chaque jour. C’est une légende du Temple de la renommée et il est assez cool comme personne. »

Nouvelle culture... et du trafic

Natif de Niagara-on-the-Lake, où la rivière du même nom tient lieu de frontière avec les États-Unis, Holmes s’est retrouvé dans un environnement qui lui était peu familier en déménageant dans la Vieille Capitale. Et pas seulement à cause du français !

« Honnêtement, ce qui me surprend le plus, c’est la congestion automobile. Ça me prend environ 45 minutes le matin pour me rendre à l’aréna. Je ne m’attendais pas à ça en venant d’une petite ville comme Flint. Cela dit, c’est une belle ville et il fait froid aussi ! Ça m’a permis de découvrir une nouvelle culture et une nouvelle langue. »

Une défensive plus étanche

Photo Stevens LeBlanc

Les Remparts se sentent moins généreux envers leurs adversaires depuis quelques matchs.

Depuis leur duel contre l’Océanic de Rimouski, le 9 janvier, les Diables rouges ont alloué en moyenne 12 tirs dangereux par match, ce qui fait dire à Patrick Roy que ses ouailles commencent à saisir le message qu’il véhicule depuis des mois.

« On donne rarement entre 10 et 15 chances de marquer contre nous. Pour moi, c’est un pas dans la bonne direction. Pascal Lizotte, qui est l’entraîneur des gardiens, même s’il ne vient pas sur la route, il regarde les matchs et il m’en a parlé récemment. On donne moins de chances importantes, mais c’est ça avec une équipe jeune. Il faut continuer à travailler avec eux et pour les amener là où on veut aller », a mentionné Patrick Roy, qui a quitté l’entraînement d’hier prématurément pour aller épier un espoir au prochain repêchage portant les couleurs de Bishop’s College School.

Roy espère aussi augmenter le temps de possession des Remparts.

« On veut passer moins de temps dans notre territoire et on veut passer plus de temps en territoire adverse. On va se concentrer à mieux contrôler la rondelle. C’est peut-être le côté qui nous fait mal présentement », a-t-il indiqué.

En santé

L’autre aspect qui joue en faveur des Remparts depuis la fin du temps des Fêtes, c’est que la formation québécoise peut enfin compter sur un alignement pleinement en santé, un luxe qui a été rare en première moitié de saison. Et c’est un heureux problème pour le personnel d’entraîneurs.

« Ça aide. Ça rend certains malheureux, mais ça aide au niveau de la compétition. Je suis convaincu que les [Colton] O’Brien, [Romain] Rodzinski, [Yu] Sato ou [William] Champagne, quand ils vont réintégrer l’alignement, ils vont avoir le couteau dans les dents, et pour nous, c’est très positif », a observé Roy.

Le gardien Tristan Côté-Cazenave sera envoyé dans la mêlée contre les Cataractes dans ce cinquième et dernier match de cette séquence sur les patinoires étrangères.

Les Remparts renoueront avec leurs partisans vendredi soir face au Drakkar de Baie-Comeau à l’occasion d’une soirée commémorant les 40 ans de l’arrivée des Nordiques dans la LNH.