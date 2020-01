CANUEL, Céline



Le 29 décembre 2019, au centre d'hébergement de Charlesbourg, s'est éteinte, à l'âge de 59 ans, madame Céline Canuel. Elle a rendu son dernier souffle entourée de tout l'amour des siens, suite à un long combat contre le cancer.La famille recevra les condoléances enElle laisse dans le deuil son conjoint bien aimé Jean Carette; sa fille : Audrey (Mitch Audy); sa petite-fille adorée Louise; ses beaux-enfants : Chantale (Martin Boudreault), Daniel (Jessica MacDonald) et Mario (Hubert L'Italien-Savard); ses sœurs : Nancy et Linda (Denis Bertrand); son frère : Daniel (Fernand Couture), sa mère : Lucille Demers; sa filleule : Emy; ainsi que de nombreux oncles, tantes, nièces, parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre son père, Benoît Canuel, ainsi que tous ceux qu'elle aime. La famille tient à remercier tout particulièrement son ange Sylvie qui l'aura accompagnée durant sa maladie, la Dre Anne Paquet et l'infirmier Guillaume Malenfant pour les soins attentionnés prodigués à domicile. Sans oublier tout le personnel du centre d'hébergement de Charlesbourg. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du cancer du sein du Québec, 279 rue Sherbrooke Ouest Bureau 305, Montréal, Québec, téléphone : 514 871-1717, www.rubanrose.org . Des formulaires seront disponibles sur place.