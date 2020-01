ROUTHIER, Raynald



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 7 janvier 2020, à l'âge de 71 ans, est décédé M. Raynald Routhier, époux de Mme Estelle Walker. Il était le fils de feu M. Arthur Routhier et de feu Mme Albertine Garon. Il demeurait à Saint-Elzéar. La famille vous accueillera en l'église de Saint-Elzéar, au 672 Avenue Principale le samedi 25 janvier 2020 de 9h à 10h45.Il laisse dans le deuil outre son épouse Estelle, ses enfants: Kinjal Patel et Mohamad Baldé; ses frères et sœurs: Léonia (Ronald Laurin), Léonide (feu Louise Vachon), Doris (feu Réjean Marcoux) et Gérald (Marjolaine Allard); ses beaux-frères et belles-sœurs: Lise (Adrien Demers), Mariette (feu Lewis Boyle), Pauline (feu Jean-Paul Gagné) et Suzanne (Johnny Boyle). Il laisse également dans le deuil, son grand ami du Gabon, Jean-Claude Bouédé-Mouissi, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille tient à remercier le personnel du CLSC de Sainte-Marie, ainsi que le Dr Yvan Mathieu pour les bons soins prodigués. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par des dons à la Fabrique de Sainte-Mère-de-Jésus, Paroisse de Saint-Elzéar et/ou paroisse de Saint-Patrice.