ROY, Réjean



À l'Hôtel-Dieu-de-Lévis, le 13 janvier 2020, à l'âge de 67 ans et 10 mois, est décédé monsieur Réjean Roy, époux de Lise Michaud, fils de feu Omer Roy et de feu Thérèse Laflamme. Il demeurait à Sainte-Hénédine.La famille recevra les condoléances au funérarium de la Maison funéraire Nouvelle Vie Inc. de Sainte-Hénédine, vendredi le 24 janvier de 19 h à 21 h 30, samedi, jour de la Liturgie à compter de 9 heures. La direction des funérailles a été confiée à laFier Daddy de Mélanie (Frédéric Dion), de feu Emilie et d'Audrey; grand-père d'Alex Blais, Maxime Blais, Caleb Dion, Laetitia Dion, Émile Chabot et Élisabeth Chabot; frère de Danielle (Aurèle Fournier), Raymond (Nicole Briard), Chantale (André Therrien), Roland (Lise Gauthier), Lyna (Raymond Dussault) et Réal (Linda Laflamme); beau-frère de feu Gérard Michaud, Carole Michaud (Gaétan Bélisle), feu Andrée Michaud, France Michaud, Daniel Michaud (Chantale Couture), Linda Michaud et Alain Michaud. Jovial, sensible et généreux, il laisse également dans le deuil ses neveux et ses nièces, ses cousins et ses cousines, ainsi que de nombreux amis. La famille tient à remercier chaleureusement le personnel du département des soins intensifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Leurs bons soins constants, leurs efforts soutenus et leur professionnalisme ont été très appréciés. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à l'École La Découverte de Sainte-Hénédine (77 Rue Langevin, Sainte-Hénédine, QC G0S 2R0).