PIUZE, Blanche Aline



Au CHSLD Les Jardins du Haut Saint-Laurent, le 24 novembre 2019, à l'âge de 101 ans, est décédée dame Blanche Aline Piuze, épouse de feu monsieur Lauréat Canuel, fille de feu monsieur Théodore Piuze et de feu dame Alice Mc Kinnon.de 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants : : Jean-Claude, Alain (Claude Bernier), René (Patricia Robinson) et Jacques (Brigitte Ducharme); ses petits-enfants : Brian (Gina Reyes), Benoit (Miyuki Canuel), Frédéric, Marc-André, Marlène (Christopher Gill), Joshua et Jasmin (Peter Chapman); ses arrière-petits-enfants : Elwood, Hana, Max, Aaron, Kaitlyn, Alaina, Sofia et Laurianne; ses arrière-arrière-petits-enfants : Karlie et Kassie; sa sœur Louisette (feu Guy Lalonde); son cousin René Hébert (Denise Pedneault); sa belle-famille Canuel, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle était la sœur de : feu Maurice (feu Lucille Viel), feu Jeannette (feu Joseph-Eugène Marcoux) et feu Henri (feu Jeannine Gagnon). La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD Les Jardins du Haut Saint-Laurent pour leur dévouement, leur délicatesse et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer, 190, rue Dorchester Sud, bur. 50, Québec (QC) G1K 5Y9, tél. : 418-657-5334 ou à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bur. 261, Québec (QC) G2J 1B8, tél. : 418-682-6387.