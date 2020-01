JEAN, Raymond-Marie



Au CHU - Hôpital St-François d'Assise, le 25 décembre 2019, à l'âge de 91 ans, est décédé monsieur Raymond-Marie Jean, époux de feu madame Nicole Moffatt, fils de feu madame Marie-Anne Lapointe et de feu monsieur Adélard Jean. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 12 h à 14 h 45.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière St-Charles. Il laisse dans le deuil ses enfants: Lina (Richard Blanchet), Andrée (Christian Couture) et Richard (Marie-Louise Leblond); ses petits-enfants: Amélie (Simon Rochefort), Alexandra, Jean-Nicolas (Jessica Lapinski- Dejardin), Sébastien, Guillaume, Jean-Philippe (Rebecca Chevarie) et Marianne (Bryan Michaud-Guérard); ses arrière- petits-enfants: Thomas, Charlie-Rose, Samuel, Elliot, Emma, Théo, Alexia et Claude; ses frères André (Claudette Gagnon) et feu Roch (Colette Maltais); son beau-frère feu Réginald (Elsie Rooney) et Michèle Bouchard (feu Vincent McCarvill). Il est allé rejoindre ses frères: feu Gérard (feu Micheline Ferland), feu Lévis (feu Micheline Garant), feu Guy et feu Michel; ses beaux-frères et belles-soeurs: feu Camille (feu Anatole Bouchard), feu Roger (feu Marion Rigney), feu Gilbert (feu Rose Migneault), feu Ida, feu Yvonne (feu Arthur Dion), feu Georgette, feu Éva, feu Jeannine, feu Madeleine (feu Albert Cleary), feu Aimée et feu Bernard; nombreux neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial à son médecin, Dr Alain Cardinal, pour son dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Québec Téléphone : 418 527-4294 Courriel: info@societealzheimerdequebec.comSite web : www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.