BEAUMONT, Desneiges Cardinal



Au CHSLD de St-Marc-des-Carrières, le 11 janvier 2020, à l'âge de 98 ans et 4 mois, est décédée madame Desneiges Cardinal, épouse de feu monsieur Armand Beaumont et fille de feu monsieur Michel Cardinal et de feu madame Emma Daigle. Elle demeurait à Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Madame Cardinal laisse dans le deuil ses enfants : Gaétan, Lise, Nicole (Luc Matte), Réal (Suzanne Laberge) et Marie-Claire (Mario Milaenen); sa petite-fille Karen (Jean-François Trottier); ses autres petits-enfants : Nicole, Carole, Kristine, Martin, Isabelle, Stéphanie, Andréanne, Audrey, Marc-André, Jessica et Joanie; ses arrière-petits-enfants, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs des familles Cardinal et Beaumont. Remerciements au personnel soignant du CHSLD de St-Marc-des-Carrières pour leur dévouement, leur humanisme et les bons soins prodigués. Un merci spécial à petit-gâteau (Mylaine), Sindy, Louise et sans oublier tous les préposés aux bénéficiaires. Madame Cardinal ne sera pas exposée.La famille recevra les condoléances, à l'église, à compter de 12h sous la direction de la