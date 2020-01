TAVARA, Yolande Lamy



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 1 janvier 2020, à l'âge de 85 ans, est décédée madame Yolande Lamy, épouse de monsieur Clément Tavara, fille de feu monsieur Paul Lamy (époux en secondes noces de feu Lucille Garneau) et de feu madame Marguerite Patry (épouse en premières noces). Elle demeurait à Lévis. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Claudette (Marc Bouchard), Claude (Claire Buteau), Luc (Denis Beaudoin) et Marc (Lucie Fournier); ses petits-enfants: son filleul Jean-François (Amélie Vézina), Pier-Luc (Marie-Pier Harvey), Marie-Andrée (David Beaulieu), Karen (Vincent Boucher), Lauralie et Alek; ses arrière- petits-enfants; ses frères: Jacques (Solange Morneau; feu Céline Latulippe), feu Paul-André, feu Raymond et feu Michel; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lamy et Tavara; ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel des soins intensifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis, le personnel de la COOP et du CLSC, Dr Patrick Archambault pour les soins et le soutien, ainsi qu'un gros merci à madame Maryse Brulotte, travailleuse sociale. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, https://fhdl.ca/faire-un-don/. La famille vous accueillera auà compter de 12h30.L'inhumation aura lieu ultérieurement au Cimetière Mont-Marie, section Lévis.