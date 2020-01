ROY, Gisèle



Au Centre d'hébergement Christ-Roi, le 10 janvier 2020, à l'âge de 82 ans, est décédée madame Gisèle Roy, épouse de feu monsieur Charles-Émile Fortier, fille de feu madame Marie-Blanche Bouret et de feu monsieur Charles Roy. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9 h à 11 h 45.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au Cimetière St-Charles Mausolée Marie-de-l'Incarnation. Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs: Gilles (son ami Suzanne), feu Jean-Claude (Colette Beaulieu), feu Charles-Aimée et feu Pierrette (feu Raymond Vézina); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Fortier: feu Pierrette (feu Guy Desjardins), feu Rémi, Thérèse (Claude Goulet), Lise et Aline; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amies. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Association pulmonaire Québec, 6070, rue Sherbrooke Est, bureau 104, Montréal, Qc Téléphone: 1-888-768-6669 Courriel : info@pq.poumon.ca Site web : www.pq.poumon.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.