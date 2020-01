DUCHESNEAU, René



Au Centre d'hébergement Côté Jardins, le 8 janvier 2020, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur René Duchesneau, époux de madame Yolande Vézina, fils de feu madame Léa Garneau et de feu monsieur Joseph Duchesneau. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 11 h à 13 h 45.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles à une date ultérieure. Il laisse dans le deuil son épouse, madame Yolande Vézina; son fils Richard (Nancy Savard); sa soeur: Jeannette (Raymond Drouin); sa belle-soeur: Bernadette Thomassin (feu Roger); son beau-frère Gaston Huot (feu Lucille); ses beaux-frères et ses belles-soeurs de la famille Vézina, ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(es). Il est allé rejoindre ses frères qui l'ont précédé: Lucien et Roland. La famille tient à remercier tout le personnel du département de gériatrie du CHUL ainsi que le personnel de la résidence Côté Jardins, 5ième étage, pour les soins exceptionnels reçus. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation québecoise du cancer. Des formulaires seront disponibles sur place.