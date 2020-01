ST-CHARLES, Claude



C'est avec tristesse que nous annonçons que Claude St-Charles, longtemps résident de Baie-Saint-Paul, nous a quittés. Il est décédé à Québec, le 13 janvier 2020. Il a succombé à un cancer. Claude était le fils de feu Marcel St-Charles et de feu Rollande Morin. Il était le frère de feu Robert St-Charles (feu Cécile Houle). Il fut le mari de feu Denise Michaud, mère de ses enfants. Sont touchés par le deuil : sa femme : Sylvie Castonguay; ses enfants : Lyne et Steve St-Charles (Christina Lamonde); les filles de son épouse : Valérie (Maxime Carrier Légaré) et Catherine Meunier (Éric Bond); ses petits-enfants : Camille et Félix Edwards, Roseline St-Charles, Mia Carrier Meunier; les enfants de son frère : Hélène et Martin St-Charles (Nathalie Boutin); les membres de la famille Castonguay; de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, amis et connaissances. Bon vivant, Claude avait plusieurs centres d'intérêts et d'engouement : voyages, ski, vélo, randonnée pédestre, photographie, lecture, musique et faire ripaille. La famille recevra les condoléances,, à partir de 11h, au :Claude a souhaité que les dons commémoratifs soient offerts à un des organismes suivants : Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 801, Grande-Allée Ouest, bureau 124, Québec, QC G1S 1C1, Téléphone : (418) 687-6084,Courriel :