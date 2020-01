LEBLANC, Anne-Marie Richard



Au Centre d'hébergement de St-Apollinaire, le 18 décembre 2019, à l'âge de 91 ans et 5 mois, est décédée madame Anne-Marie Richard, épouse de monsieur Aurèle Leblanc. Elle était la fille de feu monsieur Napoléon Richard et de feu dame Emma Leblanc.À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 7 janvier 2020, à l'âge de 92 ans et 10 mois, est décédée monsieur Aurèle Leblanc, époux de feu madame Anne-Marie Richard. Il était le fils de feu monsieur Ernest Leblanc et de feu dame Alice Pellerin.Ils demeuraient autrefois à Ste-Perpétue. La famille recevra les condoléances à laà compter de 10h.Leurs cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Ste-Perpétue. Ils laissent dans le deuil leurs enfants: Gisèle (Pierre Chantal), Rénald (Lyne Thériault), Jean-Noël (Marjolaine St-Pierre), Claude (Johanne Séguin), Jules (Maryline Pelletier), Yves (Hélène Fortin), Huguette (Daniel Thériault); leurs petits-enfants: Véronique, Patrick, Caroline, Bibiane, Sylvain, Simon, Érika, Karina, Marc-André, Mickaël, Audrey-Elizabeth, Andrée-Anne, Kristopher, ainsi que leur conjoint(e) et leurs 14 arrière-petits-enfants. Madame Richard était la sœur de: Bérangère (feu Léonard Morneau), Antoinette (feu Maurice Fréchette, feu Odoric Roberge), Jacques (Ginette Bissonnette), Pauline (Gilles Bégin), feu Charles Irené (feu Pauline Trahan), feu Henri (feu Anne-Marie Pelletier), feu Julien (Hélène Castonguay), feu Noëlla (feu Léo Pellerin), feu Gilberte (feu Alphonse Côté), feu Dollard, feu Cécile (Réginald Boies), feu Laurent (Monique Binet), feu Luce (feu Raymond Barrett), feu Marcel. Monsieur Leblanc était le frère de: Marguerite (feu Raymond Morneau), Suzanne (Raymond Menard), feu Lucille (feu Rosaire Thibault), feu Jean-Paul (Clémence Leclerc), feu Jeanne D'Arc (feu Jean Chouinard). Ils laissent également dans le deuil, leurs neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du 3e étage du Centre d'hébergement de St-Apollinaire ainsi que le l'unité de soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la