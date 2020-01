LEMELIN, Daniel



C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons la mort prématurée de notre cher Daniel. Il est décédé le 18 décembre 2019 après avoir succombé à des blessures graves suite à un accident de travail à l'age de 59 ans et 10 mois, fils de feu madame Louise Wilshire et de feu Monsieur André Lemelin.Selon ses volontés, il ne sera pas exposé.où la famille recevra les condoléances à compter de 9 h 30. Il laisse dans le deuil sa conjointe Madame Michelyne Samson; sa meilleure amie d'enfance: Marie-Andrée Hayfield; sa soeur et ses frères: Suzanne, Denis (Lucie Lacourse), Robert (Réjeanne Guimont) et Richard; ses beaux-frères et ses belles-soeurs de la famille Samson: Yves (Maude Bouchard), Réjean (Denise Lavoie), Jacques (Suzanne Fontaine) et Yolande (René Daigle). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, collègues de travail ainsi que de nombreux ami(es). La famille tient à remercier l'équipe des premiers répondants qui ont tout fait pour sauver Daniel. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Les diabétiques de Québec. Des formulaires seront disponibles sur place.