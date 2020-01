MATTEAU, Madeleine Cimon



À la Maison d'Hélène de Montmagny, le mardi 21 janvier 2020, est décédée à l'âge de 88 ans 2 mois, madame Madeleine Cimon, épouse de feu monsieur Alfred Matteau. Elle était la fille de feu Louis Cimon et de feu Marie-Louise Beaupré. Elle demeurait à Saint Just-de-Bretenières. Madame Madeleine Cimon sera exposée à la :vendredi de 19h à 21h30 et samedi de 9h à 10h45.et de là au cimetière paroissial sous la direction de la maison funéraire :Elle était la mère de : Jean-Paul, Hélène (Marc-André Bard), feu Roger, Gérard, Thérèse (Richard Bourgeois) et Louise-Marie (René Audet) ; la grand-mère de : Rémy Matteau, Véronique et Marilyne Matteau-Bourgeois, Kathy, Valérie et Isabelle Audet, ainsi que l'arrière-grand-mère de : Coralie, Éloïck et Angélik. Elle était la sœur de : feu Armand Cimon (feu Monique Daoust), feu Éloi Cimon (Dolorès Cyr), feu Marie-Claire Cimon (Jean-Louis Courcy) et Raynald Royer. Elle laisse également dans le deuil les membres de la famille Matteau ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis (es). Un grand merci au personnel de la Maison d'Hélène de Montmagny pour leurs bons soins et leur chaleur humaine. Un merci spécial à Nancy et Jessica. Tout témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Maison d'Hélène, 350, avenue St-David, Montmagny (Québec) G5V 4P9. Formulaires disponibles au salon.