HARVEY, Bibiane Dufour



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 2 janvier 2020, à l'âge de 92 ans, est décédée dame Bibiane Harvey, épouse de feu monsieur Gaston Dufour. Née à l'Isle-aux-Coudres, le 10 août 1927, elle était la fille de feu dame Aurore Bouchard et de feu monsieur Albert Harvey. Elle demeurait à Québec, arrondissement Charlesbourg. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 14 h.Les cendres seront par la suite déposées au columbarium la Seigneurie. Madame Harvey laisse dans le deuil ses enfants: Jean-Claude (Denis Grenier), Richard (feu Marcelle Labbé), Renée, Lynda; ses petits-enfants: Patrick, Jessica, Annie (Éric Lachance), Marie-Claude (Yannick Bertrand), Julie (Fabrice Bosquet), Cynthia (Patrick Boucher), Mélina, Maxime; ses arrière-petits-enfants: Jason, Florence, Émile, Jeanne, Agathe, Coralie, William, Gabrielle, Roxanne, Camille, Olivier, Loralie; son frère et ses belles-sœurs: Raynald (Madeleine Gagnon), Blanche Gagnon (feu Raymond), Annette Dufour (feu Samuel Bouchard); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Un merci spécial à Suzanne. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, Site: www.societealzheimerdequebec.com, Tél : 418-527-4294. Les funérailles sont sous la direction de