GENDRON, Carole



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 9 janvier 2020, à l'âge de 71 ans, est décédée madame Carole Gendron, épouse de monsieur Marc Dion, fille de feu monsieur Georges Gendron et de feu madame Jannette D'Assylva. Elle demeurait à Lévis, secteur Charny. Outre son époux, monsieur Marc Dion, elle laisse dans le deuil ses enfants: Isabelle (Sylvain Bergeron) et Frédérick (Isabelle Parent); ses petits-enfants: Frédérique (Jean-Philippe Caron), Charlie, Gabrielle, Laurence et Étienne; ses frères et soeurs: Nicole (André Delisle), Ginette (Marcel Gagnon), feu Serge Gendron (Thérèse Gagnon), Sylvie, Chantal (Jean-Pierre Martin), Martyne (Bernard Martin) et Michel (Joane Feuiltault); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Dion: Gaston (Rolande Morin), Colette (Alain Nadeau), Diane (Marcel Tanguay), Jean-Claude (Manon Bilodeau) et Carole (Richard Demers); ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier l'équipe des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leur dévouement, leur soutien et leur accompagnement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer (https://www.cancer.ca/fr-ca/?region=qc).La famille vous accueillera aule samedi 25 janvier de 13h à 16h.