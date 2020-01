GODBOUT, Alain (Joe)



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 6 janvier 2020, à l'âge de 63 ans et 10 mois, est décédé monsieur Alain Godbout (Joe), fils de feu dame Marie-Paule Duval et de feu monsieur Paul-Émile Godbout. Natif de Saint-Omer, il demeurait à Lévis secteur Pintendre. Il était le frère de: Réjeanne (feu Donat Fortin), Jean-Guy, Hervé (feu Jean Beaulieu), Gaétan, André (Carmen Bourgault), Jacinthe (Roland Chouinard), Madeleine (Gabriel Anctil), feu Jocelyne (Claude Dion). Sont également affectés par son départ ses oncles et tantes, neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Des remerciements sont adressés à Hervé pour sa présence et son accompagnement auprès d'Alain. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la société canadienne du cancer, 1040, av. Belvédère, bureau 214, Québec (Québec), GIS 3G3. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraireà compter de 13h.Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial de Saint-Omer.