GENEST, Robert



À l'IUCPQ (Hôpital Laval), le 10 janvier 2020, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Robert Genest, époux de feu dame Denise Falardeau, fils de feu Émile Genest et de feu Blanche Proteau. Il demeurait à Saint-Gabriel-de-Valcartier.La famille vous accueillera aule samedi 25 janvier 2020 de 10 h à 12 h 30.Il laisse dans le deuil ses enfants: Marc (son aidant naturel), Denis (Céline), Édith et Rémi (Suzan); ses petits-enfants: Gabriel, Paméla, Émilie et Bianca; ainsi que ses frères, sœurs, beaux-frères et belles- sœurs de la famille Falardeau, neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s, spécialement monsieur André Jobin. La famille tient à remercier particulièrement tout le personnel de l'IUCPQ pour les bons soins prodigués et l'attention apportée.