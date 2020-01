GAULIN, Pauline



Entourée d'amour, à l'hôpital Saint- François-d'Assise, le 30 décembre 2019, à l'âge de 80 ans, est décédée mademoiselle Pauline Gaulin, retraitée de la SSQ, fille de feu madame Alice Giroux et de feu monsieur Jean-Baptiste Gaulin. Elle demeurait à Québec.où la famille recevra les condoléances une heure avant la cérémonie. Elle laisse dans le deuil ses sœurs: Jeanne (feu Claude McKibbin) et Danielle (John Moisan); son frère Raymond (Denise Gendreau); ses neveux et nièces: Chantal (Pierre Lacroix), Jean-Yves, Steven McKibbin (Sylvie Lacroix), Zoé Vachon (Francis Auclair), Mélody Vachon (Kurt Rodrigue); ses petits-neveux et nièces: Gabriel, Amy et Vincent; ses ami(e)s fidèles. Un merci spécial à ma sœur Danielle et à mon beau-frère John pour leur présence quotidienne, et à mon frère Raymond toujours là pour moi. Merci aussi à toutes les personnes qui sont si souvent passées me voir. Et finalement, un remerciement spécial à tous les médecins, infirmières et préposé(e)s du 5e étage et surtout à toute l'équipe des soins palliatifs (8e étage) pour leur soutien et leur compréhension. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Aveugles du Québec, 5112, rue de Bellechasse, Montréal, Québec H1T 2A4 (https://fondationdesaveugles.org) ou à la Fondation des Sourds du Québec, (418) 660-6800 (https://fondationdessourds.net).