COUTURE, Michel



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 5 janvier 2020, est décédé à l'âge de 79 ans, monsieur Michel Couture. Il était le fils de feu monsieur Jules-Émile Couture et de feu dame Jeanne Jobin. Il demeurait à St-Augustin-de-Desmaures. La famille recevra les condoléancesde 11h à 14h.Il laisse dans le deuil ses enfants adorés: Claudia et Hugo (Sylvie Mitchell); leur mère: Diane Leclerc; ses petits-enfants: Danik Mitchell et Melody; ses frères et sa sœur: Jean-Marie (Suzanne Charland), Huguette (feu Laurent Paquet), feu Gaétan (Judith Wagner), Serge (Lise Picard) et feu Mario; ses beaux-frères et ses belles-sœurs: Nicole, Pierrette (Daniel Juneau), Claude (Viktoria Kruhliy), Suzanne (feu Claude Jobin), Guy (Danielle Leclerc), René (Chantale Tremblay), Louise et André (Raymonde Alary); son grand ami: Réjean Tremblay; ses neveux et nièces; ses cousins et cousines ainsi que de nombreux parents et amis. Ceux et celles, qui le désirent, peuvent faire un don à l'Hôtel-Dieu de Québec. Des formulaires seront disponibles à l'église. La famille tient à remercier le personnel du 8ième étage de l'Hôtel-Dieu de Québec, pour les bons soins prodigués. Vous pouvez envoyer vos messages de sympathie via notre courriel.