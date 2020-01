FLEURY, Claire Paquet



À l'IUCPQ (Hôpital Laval), Québec, le 10 janvier 2020, à l'âge de 88 ans, est décédée dame Claire Paquet, épouse de feu monsieur Philippe Fleury. Née à Québec, le 28 août 1931, elle était la fille de feu dame Yvonne Boucher et de feu monsieur Edgar Paquet. Elle demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 9 h.Les cendres seront déposées au cimetière Belmont à une date ultérieure. Madame laisse dans le deuil ses enfants: Manon (Pierre Gosselin), Jean (Sophie Lemieux), Josée (Sylvain Champoux); ses petits-enfants: Émilie et Laurie Gosselin, Samuel et Rosalie Fleury, Rose et Juliette Champoux; tous les membres des familles Paquet et Fleury, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle était également la sœur de feu Colette et de feu Monique (feu Rosaire Boutet). La famille remercie tout spécialement le personnel du 5e Central et des soins palliatifs du 3e Notre-Dame de l'IUCPQ qui ont contribué au bien-être de leur mère par leur écoute et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Gilles Kègle (Missionnaires de la Paix), Site: www.gilleskegle.org, Téléphone: (418) 524-2626.