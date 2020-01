VERREAULT, Lucille Richard



Au CHU Pavillon Hôpital St-Sacrement, le 2 janvier 2020, à l'âge de 90 ans, est décédé madame Lucille Richard, épouse de feu monsieur Robert Verreault. Elle était la fille de feu madame Blanche Morel et de feu monsieur Félix Richard. Elle demeurait à Québec.où la famille recevra les condoléances à compter de 13 h. L'inhumation des cendres suivra. Elle laisse dans le deuil ses filles: Brigitte (Alain Beaulieu) et Lucie (Lyne Duval); sa sœur Madeleine (feu Roland Lavoie); sa belle-sœur Rita (feu Robert De Coster); ainsi plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier l'équipe des soins palliatifs - aile Coulombe de l'Hôpital St-Sacrement pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer. Téléphone : 418 657-5334. Site web : www.fqc.qc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.