CHÉNARD, François



Au CHU - Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 14 janvier 2020, à l'âge de 41 ans, est décédé monsieur François Chénard, époux de madame Valérie Morissette, fils de madame Danielle Bernier et de monsieur Robert Chénard. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 10 h à 12 h.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière Saint-Charles. Il laisse dans le deuil outre son épouse Valérie; ses enfants Gabriel et Jacob; ses parents: Danielle et Robert; sa belle-mère Louise Simoneau; ses sœurs: Annie (Patrick Gingras, Alyson et Nathan) et Caroline (Guillaume Cyr, Manoé et Victor); sa nièce Alexandra (Daniel Gagnon-Cyr); ses oncles et ses tantes de la famille Bernier: Henriette, Yvon, Roger (Linda Tremblay) et Alain; et Jean-Guy Tremblay (feu Denyse Côté); ses cousins et cousines: Cynthia, Cathia-Maude, Vincent, Catherine, Ariane, Jean-Luc, Christian et Pierre-Luc; ainsi que de nombreux ami(e)s et collègues de travail du RTC. La famille tient à remercier le docteur Karine St- Hilaire pour son dévouement et sa compassion, ainsi que tous les employés et bénévoles de la merveilleuse Maison Michel-Sarrazin.