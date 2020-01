DESROCHERS

Georgette Loignon



À l'IUCPQ, le 16 janvier 2020, à l'âge de 93 ans, est décédée dame Georgette Loignon, fille de feu dame Delvina Forgues et de feu monsieur Samuel Loignon. Elle était l'épouse de feu monsieur Jean-Marie Desrochers. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera à l'église 1 heure avant la cérémonie, soit de 10 h à 11 h. Elle laisse dans le deuil sa fille Christine; son gendre André Renaud; son petit-fils: Carl (Anne-Marie Béland); ses deux arrière-petites-filles: Dalya et Carlyann Renaud et Bryanna Béland; ses deux belles-sœurs: Fernande Paquet (Maurice Loignon) et Réjeanne Rochette (Rosaire Loignon); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Compensez l'envoi de fleurs par un don à l'organisme de votre choix.