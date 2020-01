PATRY, France



Entourée de l'amour des siens, à l'Hôtel-Dieu de Québec, le 9 janvier 2020, à l'âge de 57 ans, est décédée France Patry, épouse d'Yvan Viel. Elle était la fille de feu dame Françoise Bélanger et de feu monsieur Lorenzo Patry. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Yvan, ses fils: Jean-François (Jessica Rodrigues) et Yannick (Alexandra Gosselin); son frère Laurent; sa sœur Manon (Claude Dolbec); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Viel: Julien (Guylaine Bérubé), Lorraine (Marc Ouellet) et Louiselle (Gaétan Pelletier). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, oncles, tantes, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel du 8e étage de l'Hôtel-Dieu de Québec pour l'attention portée et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 2101, chemin St-Louis, Québec (Qc), G1T 1P5, Tél. : 418-688-0878.