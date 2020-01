DUGAS, Denis



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 19 janvier 2020, à l'âge de 74 ans, est décédé monsieur Denis Dugas, époux de madame Francine Flibotte. Il était le fils de feu monsieur Jean-Rock Dugas et de feu madame Rose-Hélène Pelletier. Il demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueilleraà compter de 9h au centre commémoratifMonsieur Dugas laisse dans le deuil son épouse Francine Flibotte; ses enfants: René (Diane Régimbald) et Kevens (Nathalie Tellier); ses frères et sœurs: Nicole (Maurice Caron), Gisèle (Denis Chenard), Alain, Sylvie (Gilles Légaré), Chantal (Hugues Vallée) et Lauraine (Mario Saint-Pierre); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Flibotte: Claudine (Roger Garneau), Jean-Pierre (Manon Remillard), Guy Pilon (feu Nicole Flibotte) et Pierre Goyer (feu Denise Flibotte); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il était également le frère de feu Francis et de feu Renaud Dugas et le beau-frère de feu Manon Flibotte. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, QC G1S 3G3 www.cancer.ca