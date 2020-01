PARADIS, Lucien



Au centre d'hébergement Côté Jardins, le 4 janvier 2020, à l'âge de 88 ans, entouré de l'amour des siens, est décédé M. Lucien Paradis, époux de feu Marie- Claire Robitaille. Fils de feu Philias Paradis et de feu Léonie Paquet, il demeurait à Québec. Il laisse dans le deuil ses enfants: Jocelyne (Marcel Beaumont), Marc-André, Clément (Nathalie Robitaille) et Jean-Guy; ses petits-enfants: Laurianne, Jonathan, Audrey, Francis, Daniel et Patrick; ses arrière-petites-filles: Daphnée, Nora et Lexie; ses frères et sœurs: Cécile (feu Émile Vallières), Adrienne (feu Robert Hamel), feu Béatrice, Fernande (Paul-Eugène Robitaille), Jeannette (André Godbout), Rosaire (Denise Alain) et feu Marcel (Pauline Allaire) ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Robitaille: feu Albert (feu Fernande Martel), feu Cécile (feu Alexandre Boiteau), feu Rita (feu Eugène Auclair), feu Jeannette (feu Gaston Paradis), feu Raymond (feu Cécile Beaumont), Paul-Eugène (Fernande Paradis), feu Thérèse (feu Léo Boivin), feu Lucie (Gérard Gingras), Lucien (Céline Gagnon) et Jacques (Gisèle Couture). Il laisse également dans le deuil plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces et de nombreux ami(e)s. La famille recevra les condoléances aule vendredi 24 janvier 2020 de 19h à 21h30 etde 8h30 à 9h30.La famille désire exprimer un remerciement tout spécial à l'ensemble du personnel du centre d'hébergement Côté Jardins pour la qualité exceptionnelle des soins reçus, la qualité de l'accompagnement, l'attention, la disponibilité et le support. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don au Noël du Bonheur (1411 Boul.Père-Lelièvre, Québec, Qc G1M 1N7). Les montants reçus sont retournés en totalité aux résidents pour activités ludiques et artistiques et contribuent à l'achat de cadeaux de Noël, fête des Mères, fête des Pères et autres. Le Noël du Bonheur bonifie la qualité du milieu de vie des résidents. Pour rendre hommage à M. Paradis, nous vous invitons à visiter notre site Internet www.dignitequebec.com.