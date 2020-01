TURGEON, Roger



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 9 janvier 2020, à l'âge de 86 ans et 5 mois, est décédé monsieur Roger Turgeon, fils de feu madame Théodora Couture et de feu monsieur Sylvio Turgeon. Il demeurait à Beaumont.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 8 h à 10 h 45.L'inhumation des cendres se fera au cimetière de Beaumont ultérieurement. Il laisse dans le deuil sa sœur, Gisèle (Maurice Picard) et son frère, Denis (feu Madeleine Pruneau), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Il était le frère de feu Rita (feu Odulphe Ouellet), feu Marcel, feu Georges (feu Jacqueline Routhier) et feu Maurice (feu Rosanne Gagnon). La famille tient à remercier tout le personnel de la résidence La Croisée du Bonheur ainsi que celui de l'Hôtel-Dieu de Lévis et du CLSC pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec, Québec Téléphone : 418 682-6387 Site web : www.coeuretavc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.