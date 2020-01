BLOUIN, Pierrette



À Québec, le 17 janvier 2020, à l'âge de 71 ans et 7 mois, est décédée madame Pierrette Blouin, fille de feu madame Priscille Pelchat et de feu monsieur Léandre Blouin. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 14 h à 15 h 45.Elle laisse dans le deuil son amour éternel Carol Ménard; ses filles: Nadia Blouin et Marie-Christine Beaupré; ses petits- enfants: Alexann Plante (Steve Labrecque), Samuel Plante (Alex-Ann Dodier), Jade Blouin (Nathaniel Couture- Niles), Megann Plante (Anthony Cliche); son arrière-petit-fils Mathis Labrecque. Elle laisse aussi dans le deuil son frère et ses soeurs: Jacques Blouin (Judy), Lisette Blouin (Renald Plourde), Carole Blouin, Marielle Blouin (René Baillargeon), Lyne Blouin (Clément Pépin) et Josée Blouin, Dany Ménard, Kim Ménard et feu Alexandre Ménard; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(es). La famille tient à remercier tout le personnel de la Résidence du Boisé pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de votre choix. Des formulaires sont disponibles sur place.