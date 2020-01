ARCAND, Louise



Les familles Arcand et Doyon ont le regret de vous faire part du décès de dame Louise Arcand, épouse de feu Jacques Doyon, fille de feu monsieur Émile Arcand et de feu dame Blanche Sauvageau, décédée le 11 janvier 2020 à l'Hôpital Laval, à l'âge de 75 ans. Elle demeurait à Pont-Rouge. La famille recevra les condoléancesà compter de 11 h, suivi duL'inhumation suivra ultérieurement. La direction des funérailles a été confiée à la Coopérative funéraire de la Rive-Nord. Madame Arcand laisse dans le deuil ses frères et sœurs : Jeannine (feu Jean-Marc), Jean-Paul (Yolande), feu Robert (feu Janette), feu François (feu Marie), Monique (Jean-Baptiste) et Hélène (feu Constant); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Doyon : Pauline (Réal) et Carole (Bruno) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, oncles, tantes et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Laval, de l'Hôpital de Saint-Raymond, ainsi que le Dr Roy du CLSC de Pont-Rouge pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de votre choix.