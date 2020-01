MARTIN, Hélène Frenette



À l'Hôpital Jeffery Hale, le 9 janvier 2020, à l'âge de 88 ans et 10 mois, est décédée madame Hélène Frenette, épouse de feu monsieur Raymond Martin, fille de feu madame Hélèna Marcotte et de feu monsieur Léopold Frenette. Née à Cap-Santé, elle demeurait au Boisé Vanier à Québec.où la famille recevra les condoléances à compter de 13 h. Les cendres seront ensuite déposées au Mausolée du Cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil ses enfants Richard (Sylvie Falardeau), Carole; ses petits-enfants : Gabriel Martin Malouin (Marie-Eve Bouffard Tremblay); Marie-Lou Demers, Charlène Demers; ses arrière-petits-enfants : Maïna, Mathias; elle était la sœur de feu Angéline (Lucien Cauchon), feu Annette (feu Charles Hébert), feu Louisette (feu Joseph Langlois), feu Georges (Suzanne Dupuis), feu Roméo (feu Augustine Piché), feu Roland (Yvette Huot), feu Jules (Fleurette Savard), feu Paul-Émile (Diane Paquet), Aline (Georges Jodoin), Marcel (feu Lucille Côté), Claude; elle était aussi la belle-sœur de Marc-André Martin(Jeannine Normand), feu Roland Martin (feu Nicole Larrivée), feu Rosaire Martin (Monique Bélanger); elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces. Un remerciement sincère à tout le personnel de l'Hôpital Jeffery Hale pour leur soutien et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Le Noël du Bonheur, 1411, boul. Père-Lelièvre, Québec, Qc, G1M 1N7, téléphone : 418-687-6635, site web : www.noeldubonheur.com . Des formulaires seront disponibles sur place.