AUDY, Jean

Aux Jardins du Haut Saint-Laurent, le 15 janvier 2020, à l'âge de 75 ans et 10 mois, est décédé monsieur Jean Audy, époux de feu madame Claudette Pelletier, fils de feu madame Marie-Blanche Maheux et de feu monsieur Roméo Audy. Il était originaire de Vanier.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 15 h à 16 h 45.Il laisse dans le deuil ses fils : Patrick (Sandra Légaré) et Sébastien; sa petite-fille Carol-Anne Audy et sa mère Caroline Tremblay; ses sœurs : Denise (feu Roland Masse) et Madeleine (feu Gilles Bélanger); ses beaux-frères et sa belle-sœur : Francine Pelletier (feu Gilles Gravel), Daniel Pelletier (Céline Lefebvre) et Jacques Pelletier; ses filleuls Denys Bélanger (Francine Beaumont) et Nicolas Pelletier, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.