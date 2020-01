RANCOURT, Louis-Philippe



Au Centre d'hébergement Paul-Gilbert, le 4 janvier 2020, à l'âge de 71 ans, est décédé monsieur Louis-Philippe Rancourt, fils de feu monsieur René Rancourt et de feu madame Isabelle Côté. Il demeurait à Lévis, secteur Charny. Il laisse dans le deuil ses enfants: Vincent (Patricia Fournier) et Patricia (David Jaramillo); ses petits-enfants: Lélia, Adèle, Renaud, Delphine, Alec, Niko et Luca; ses frères et sœurs: Michel (Hélène Audet), Nicole (Jules Gobeil), Jacques (Brigitte Gagné), Jean-Yves (Suzanne Landry), Marie (feu Pierre Bérubé), Hélène (Daniel Savard) et Guy (Sylvie Gagnon); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents des familles Côté et Rancourt et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne de la Sclérose en plaques (https://scleroseenplaques.ca/division/division-du-quebec). La famille vous accueillera auà compter de 10h.