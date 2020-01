BOUDREAULT, Guy



À l'Hôpital de Sainte-Anne-de-Beaupré, le 17 janvier 2020, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Guy Boudreault, époux de feu madame Normande Labrecque. Il demeurait à Sainte-Anne-de-Beaupré. La famille vous accueillerade 12h à 15h45 auL'inhumation se fera ultérieurement au cimetière paroissial. Monsieur Boudreault laisse dans le deuil ses enfants: Julie (Jean-François Boulé), Denise (Jason Lessard) et Isabelle (Patrick Demers); ses petits-enfants: Jessica, Laurence, Naomie, Alycia, Tania, Tommy, Myriam, Anne-Marie et Amélie; ses quatres arrière-petits-enfants; son frère Gérald et sa conjointe; sa belle-sœur Claudette Turgeon (feu Jean Boudreault), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il était également le frère de feu Mariette, Lucienne et Roger. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec, 104-6070, rue Sherbrooke Est, Montréal, QC, H1N 9Z9. La direction des funérailles a été confiée à la maison