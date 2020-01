OUELLET, Michel



Au CHSLD Chanoine-Audet, le 16 janvier 2020, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Michel Ouellet, époux de madame Ghislaine Bégin, fils de feu monsieur Joseph Ouellet et de feu madame Angéline Lemelin. Il demeurait à Lévis, secteur Saint-Romuald. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Lyne (Réjean Fecteau), Chantal (Richard De Varennes), feu Yves (Nathalie Blais) et Valérie (Yvan Lachance); ses petits-enfants: Noémie (Martin Croteau), Odille (Keven Lachance), Alexis (Sonia Houde) et Anne-Marie; ses sept arrière-petits- enfants; ses frères et sœurs: Pierre (feu Darquise French), feu Guy, Gisèle (feu Harold French), Céline (feu Raymond Barakat), Clémence (feu Marcel Couture), Marguerite (Jean-Luc Desmeules), Lorraine (André Tessier) et Denise (Robert Giguère); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bégin: feu Jean-Paul (Marguerite Gaudreault), Céline (Réal Paquet) et feu Claude (Mariette Lehoux); ses neveux et nièces, ses cousins et cousines, ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. Un remerciement tout spécial au personnel du CHSLD Chanoine-Audet pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, https://www.coeuretavc.ca/impliquez-vous/faites-un-don. La famille vous accueillera auà compter de 11h.