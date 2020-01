BERGERON, Jean-Paul



À Québec le 17 janvier 2020, à l'âge de 84 ans, est décédé paisiblement Jean-Paul Bergeron, époux de madame Andrée Paradis, fils de feu madame Hélène Pedneault et de feu monsieur Victor Bergeron.Outre son épouse bien-aimée, il laisse dans le deuil ses enfants: Luc (Nicole Déry), Anne (François Rondeau), Louis (Sylvia Pleau) et Jean (Michelle Allaire); ses petits-enfants: Jérémie (Mila Arnautovich), Dominique et Philippe Déry-Bergeron, Émilie et Stéphanie (Andréas Tzamarias) Rondeau, Benoît et Ève-Marie Bergeron, Midori, Xavier et Mathias Bergeron. Il laisse également dans le deuil ses frère et sœurs: Jeannine (feu Yvon Bernard), Ghislaine (Fernand Drolet), Françoise (feu Arthur Scrivens), Victorien (Denyse Bordeleau) et Rolande et Marcel Fortin (feu Réjeanne); ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Paradis: Alain (Cécile Labelle), Louise (Charles-Auguste Servant), Catherine Lévesque (feu Jean Paradis) et Jacqueline Bilodeau (feu Gérard Paradis) et plusieurs cousins et cousines, neveux et nièces.où la famille recevra les condoléances à la sacristie une heure avant la cérémonie, soit à compter de 13 h. L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles-Borromée à une date ultérieure. La famille tient à remercier le personnel de l'unité de soins de la Résidence Ékla, de l'unité de médecine interne (1SE-4SE) du CHUL, le personnel de maintien à domicile du CLSC Ste-Foy-Sillery, ainsi que celui du Service régional de soins respiratoires spécialisés à domicile de l'IUCPQ, pour la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut Universitaire en Cardiologie et Pneumologie de Québec. Des formulaires seront disponibles sur place.