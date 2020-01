GAGNON, Denis



Au C H U - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 11 janvier 2020, à l'âge de 68 ans, est décédé monsieur Denis Gagnon, fils de feu madame Simone Drolet et de feu monsieur Léopold Gagnon. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à laà compter de 9h30.Ses cendres seront inhumées au printemps. Il laisse dans le deuil ses frères Renald Gagnon (Yolande Landry), feu Serge Gagnon, Jocelyn Gagnon (Micheline Lagacé); ses neveux et nièces : Sylvain Gagnon, Véronique Gagnon, Éric Gagnon et Dave Gagnon, ainsi que son bon ami Jean Verreault. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer, téléphone : 418-683-8666, site web : www.cancer.ca Des formulaires seront disponibles sur place.