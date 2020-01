LEMAY BÉGIN, Claire



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 10 janvier 2020, à l'âge de 90 ans, est décédée madame Claire Lemay, épouse de monsieur Jean-Guy Bégin, fille de feu madame Antonia Fiset et de feu monsieur Laurent Lemay. Elle demeurait à Lévis.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 12 h à 14 h 45.La mise en niche se fera au Mausolée Mont-Marie ultérieurement. Elle laisse dans le deuil outre son époux, ses enfants: Lynda (Serge Morin et leurs enfants Alizée et Raphaël), Dorice (Robert Paradis), Marie-Josée et Isabelle; ses frères et sœurs: feu Raymond (Thérèse Hallé), feu Jacques, Rita (feu Étienne Lévesque), feu Denise (feu Marcel Tardif) et André (Lucile Turcot); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bégin: Réal (feu Madeleine Lefrançois), Estelle (feu Gérard Noreau) et Renée (feu Jean-Paul Hamel); ses filleules: Manon Lévesque, Nathalie Bégin et Claudine Noreau; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier son médecin de famille, Dr Claude Masson et les médecins Dr Mario Bélanger, Dre Josée Villeneuve, Dre Marie-Josée Dupuis et madame Karine Lemay, infirmière au CLSC de Lévis pour la qualité des soins apportés et leur dévouement bienveillant. Un merci spécial à madame Josée Boucher, son excellente coiffeuse de longue date, pour son amitié et sa jovialité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, 143, rue Wolfe, Lévis, Québec. Téléphone : 418 835-7188. Courriel : info@fhdl.ca. Site Web : www.fhdl.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.