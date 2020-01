CLAVET, Julie



Au Centre d'hébergement Saint-Antoine, le 17 janvier 2020, à l'âge de 80 ans, est décédée dame Julie Clavet, fille de feu dame Juliette Lizotte et de feu monsieur Magella Clavet. Elle était l'épouse de feu monsieur Raymond Allard. Elle demeurait à Québec.Selon ses volontés il n'y aura pas de célébration. La disposition de ses cendres se fera en tout intimité. Elle laisse dans le deuil son fils Alain Allard (Sylvie Fortin); sa fille Marie-Josée Allard (Denis Gaudreault). Elle était la sœur de: Roger Clavet (Pierre-Paul Jacques), feu Magella (feu Jeannine) et feu Robert (feu Jocelyne). Elle laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD Saint-Antoine pour leur dévouement, leur délicatesse et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3, tél. : 418-527-4294.