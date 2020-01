BLOUIN, Claudette Lacombe



À Québec, le 16 janvier 2020, à l'âge de 84 ans, est décédée dame Claudette Lacombe, fille de feu dame Éva Gagnon et de feu monsieur Arthur Lacombe. Elle était l'épouse de monsieur Jean-Claude Blouin. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Jean-Claude; son fils unique Richard; sa sœur Pauline; ses beaux-frères et belles-sœurs: Pierre (Gaétane Daoust), Bibiane (feu Bruno Bernard), Anne, Rachel (feu Guy Dufresne) et Georgette Jolicoeur (feu Ferdinand Blouin). Elle laisse également dans le deuil sa grande amie Monique Couture (feu Jean-Charles Gingras), ainsi que plusieurs neveux et nièces. Elle est partie rejoindre ses frères et sœurs adorés: Roland, André, Charles, Walter, Gisèle et Thérèse. La famille tient à remercier tout le personnel de la Résidence Côté Jardins pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3, tél. : 418-527-4294.