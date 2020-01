ROY, Yvette Cliche



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 3 janvier 2020, à l'âge de 99 ans, est décédée dame Yvette Cliche, épouse de feu Philorum Roy, fille de feu Thaddée Cliche et de feu Adélia Lessard. Elle demeurait à Vallée-Jonction.La famille recevra les condoléances au funérarium de lasamedi, jour des funérailles, à compter de 9 h. La direction a été confiée à laElle était la mère de: feu Réjean, feu Claudette (Jacques Boutin), Réjean, Michel (Dianne Poulin). Elle laisse dans le deuil ses petits-enfants: Anne-Marie (Jean-Sébastien Deblois), Julie (Manuel Cloutier) et son arrière-petit-fils Lucas. Elle était la sœur de feu Antoinette (feu Jacques Doré), Yves (feu Blanca Guay), feu André (feu Jacqueline Carrier), feu Adéodat (Dorothée Morin) et feu Georgette. Elle était la belle-sœur de feu Joseph (feu Agathe Cliche), feu Régina (feu Placide Rouleau), feu Wilfrid (feu Cécile Champagne), feu Alfred (feu Simone Maheux), feu Françoise (feu Edgard Fournier), feu Rosaire, feu Albert, feu Simone (feu Étienne Giguère), feu Cécile (feu Jean-Baptiste Poulin), feu Henri (Agathe Turcotte), feu Marie-Ange (feu Gérard Langlois), feu Adrien (Gisèle Champagne) et feu Rita (Benoît Giguère). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. La famille désire remercier tout le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis et de la Résidence de Frampton pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis (143, Wolfe, Lévis, G6V 3Z1), www.fhdl.ca